Nel 2017 venne rilasciato nelle sale cinematografiche l’ultimo film dedicato ai supereroi della DC Comics. Quest’ultimo fu terminato da Joss Whedon, in quanto il produttore Zack Snyder non potè completarlo a causa di una tragedia familiare. Tuttavia, questa pellicola non riscosse molto successo dato che il nuovo produttore modificò non poche caratteristiche inziali. Per questo motivo, la Warner Bros ha poi deciso nel 2020 di dare la possibilità a Snyder di completare la sua versione originale del film. Da tutto questo è nato il nuovo film Zack Snyder’s Justice League che uscirà sia in contemporanea in Italia e negli USA a breve.

Il nuovo film della Justice League realizzato da Snyder arriverà in contemporanea negli USA e in Italia

La Warner Bros ha da poco annunciato che la nuova pellicola dedicata agli eroi della DC uscirà ufficialmente in contemporanea sia in Italia che negli USA a breve, ovvero il prossimo 18 marzo 2021. Nello specifico, Negli Stati Uniti il film verrà distribuito sulla piattaforma di streaming della HBO Max. Nel nostro paese, invece, sarà disponibile all’acquisto su numerosi servizi. Tra questi, ci saranno Google Play, TIMVISION, Amazon Prime Video, Apple Tv, Youtube, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store e Microsoft Film & TV. Sarà invece possibile noleggiarlo su Sky Primafila e su Infinity, ma dal prossimo 1 aprile.

Come già accennato, Zack Snyder’s Justice League è una nuova versione del film uscito tre anni fa ed è stato molto richiesto dai fan dato il poco successo del predecessore. Di seguito vi lasciamo il video in italiano del trailer ufficiale.