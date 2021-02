La strategia commerciale di WindTre si concentra ancora una volta sugli utenti più giovani. Il provider punta al bacino di pubblico dei ragazzi, una platea strategica anche per altri operatori. Tra tutti, già TIM ha messo a disposizione degli under 30 una serie di importanti iniziative. Il gestore arancione vuole quindi competere con il gestore nazionale e lo fa con una tariffa molto vantaggiosa: la WindTre Student.

WindTre contro TIM: le due offerte per i clienti più giovani

I clienti che attiveranno la WindTre Student avranno a loro disposizione un ticket molto ampio per la navigazione internet, con 80 Giga da utilizzare attraverso la rete 4G. Al tempo stesso, però, i clienti potranno beneficiare anche di telefonate a costo zero verso tutti. Il prezzo della tariffa si attesta su 9,99 euro al mese.

A differenza dei precedenti listini, la WindTre Student prevede uno sconto di 2 euro al mese. Restano invece invariate le condizioni per l’attivazione. Allo stato attuale, la ricaricabile è disponibile per quegli utenti che hanno meno di 20 anni.

Per attivare questa promozione e per richiedere la SIM di WindTre, i clienti potranno collegarsi direttamente alle pagine web del sito ufficiale del provider. L’offerta è disponibile previa accettazione del servizio Easy Pay, con la ricarica automatica mensile via carta di credito o conto corrente.

In alternativa, gli utenti giovani potranno anche optare per la classica iniziativa WindTre Young. I consumi di questa tariffa prevedono sempre chiamate senza limiti ed 80 Giga internet. Il costo mensile è di 11,99 euro. La differenza sta nel fatto che la promozione può essere sottoscritta da tutti gli under 30.