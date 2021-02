Ping Call: fate molta attenzione alla nuova frode che brucia il credito

Questa volta la truffa prende il nome di “Ping Call“ ed è in grado di raggirare la vittima attraverso una semplice telefonata proveniente da alcuni paesi in particolare, come la Tunisia e l’Inghilterra. Ciò che preoccupa maggiormente è la rapidità con la quale essa agisce: bastano infatti pochi secondi (il tempo di una squillo) per aggredire il credito telefonico della preda scelta. In che senso? Il truffatore avvia la chiamata senza neppure attendere la risposta del destinatario. Quest’ultimo, incuriosito non esiterà a richiamare il mittente misterioso.

Ping Call: lo strano caso dello squillo truffaldino