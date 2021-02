Da alcuni anni di tanto in tanto si susseguono indiscrezioni secondo cui LG sarebbe al lavoro su alcuni smartphone dotati di un form factor non comune e tra questi vi è anche LG Rollable.

Purtroppo, nelle ultime ore dal continente asiatico è arrivata la notizia secondo cui il produttore coreano avrebbe deciso di interrompere lo sviluppo di LG Rollable e di altri due smartphone innovativi dell’azienda. Scopriamo insieme maggiori dettagli.

LG avrebbe abbandonato il progetto rollable

I tre device il cui sviluppo LG avrebbe deciso di bloccare sono tutti dotati di display OLED e tecnologie innovative, come ad esempio lo schermo che si srotola di LG Rollable o che comunque è in grado di piegarsi. Sembra che i tre progetti che il colosso coreano ha scelto di interrompere fossero portati avanti in collaborazione con BOE, azienda che non avrebbe preso bene la decisione di LG.

Il motivo principale per cui LG avrebbe interrotto lo sviluppo di questi tre progetti è da ricercare probabilmente nei risultati a dir poco insoddisfacenti che la sua divisione mobile sta facendo registrare. Ricordiamo che il brand ormai da un paio di anni sta facendo registrare vendite scarse e proprio per superare il momento difficile il produttore ha deciso di provare a lanciare dispositivi innovativi.

Solo che nemmeno questa soluzione pare sia riuscita a portare i risultati sperati, almeno ciò è quanto suggeriscono le vendite di LG Wing. Resta da capire, a questo punto, quale potrebbe essere la prossima mossa di LG. Rimanete connessi che vi aggiorneremo non appena avremo indicazioni più precise sugli smartphone.