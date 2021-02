Come forse ben sappiamo, il pagamento delle tasse non è affatto gradito agli italiani. Tuttavia, c’è comunque da specificare che sono obbligati a farlo, anche perché senza il dovuto pagamento delle tasse non potrebbero accedere a servizi molto importanti per mettere in moto un’abitazione, come ad esempio l’energia elettrica. Molte sono state le occasioni in cui i malfattori hanno cercato di evitare i pagamento di tasse fin troppo salate, e alcuni di questi le hanno sfruttate andando a modificare i propri apparati di misurazione, ossia i contatori.

Nell’ultimo periodo, in particolar modo a Roma, un’operazione congiunta delle Forze dell’Ordine, ha fatto sì che venissero arrestate molte persone. I provvedimenti sono stati presi principalmente per via della manomissione di molti apparati di misurazione. Tutto ciò, ovviamente, veniva fatto per abbassare o azzerare il costo delle bollette. I danni maggiori li hanno subiti in particolar modo due aziende molto importanti: Acea ed ENEL.

Contatori modificati: la truffa del magnete continua a dilagare in Italia