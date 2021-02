Il trasporto eco-sostenibile, sta diventando ogni giorno una realtà sempre più affermata, per nostra immensa fortuna. Mentre la tecnologia avanza in questa direzione, molte aziende di questo settore hanno deciso di investire ingenti somme di denaro su vetture elettriche di vario tipo. Con lo scopo di renderle il più possibile comode e pratiche, alcuni ricercatori hanno pensato bene di migliorare alcuni aspetti, come la batteria delle auto elettriche.

Al giorno d’oggi infatti, non esistono auto elettriche che abbiano la possibilità di sostituire la batteria una volta che quest’ultima si esaurisca. Questo fatto, implica la sostituzione dell’intero veicolo che naturalmente comporterebbe delle spese sostanziose. Per questa ragione in Cina, è in fase di sviluppo un’opzione differente.

Batterie sostituibili: ecco come potrebbe essere la futura auto elettrica

Il problema della mancata capacità di smaltimento dei pacchi di batteria completamente esauriti all’interno delle auto elettrica, è un problema che non può essere ignorato. In questo senso, la Cina cerca sempre di fare da Paese pioniere e si impegna molto nella ricerca di possibili soluzioni.

In questo momento, non è possibile sostituire le batterie presenti all’interno delle auto elettriche. Ma il governo cinese ha finanziato un gruppo di ricercatori che hanno lavorato su un progetto mirato a risolvere la questione. Sembra infatti, che ci siano riusciti e abbiano trovato una maniera per rendere le batterie presenti nelle auto estraibili (e quindi anche sostituibili). Inoltre sembra che siano possibili da smaltire a impatto zero sull’ambiente. Se tutte le ricerche andranno a buon fine, molto presto i futuri modelli di auto elettrica saranno dotati della possibilità di sostituire le batterie e di una eco-sostenibilità ancora maggiore di quella attuale.