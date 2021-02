Xiaomi è passata alla storia come il primo produttore di smartphone Android a lanciare sul mercato un dispositivo con a bordo lo Snapdragon 888, il nuovissimi processore top di gamma di Qualcomm.

Oltre allo Xiaomi Mi 11, lanciato in Cina a fine 2020 e in Italia a inizio febbraio 2021, il produttore cinese avrebbe in cantiere altri dispositivi con tale processore. Scopriamo insieme i dettagli.

Xiaomi sta lavorando a tre smartphone con Snapdragon 888

Secondo quanto riferito dal leaker cinese Digital Chat Station, questi dispositivi sarebbero almeno tre e identificati dai codici modello M2102K1AC, M2102K1C e M2011J18C. Ci aspettiamo che uno dei tre corrisponderà al nuovo Xiaomi Mi 11 Pro, mentre il secondo potrebbe essere assegnato al Mi 11 Ultra. Abbiamo parlato in precedenza di entrambi i device.

Il terzo codice potrebbe riferirsi a un grande ritorno per l’azienda cinese, ovvero il nuovo smartphone della serie Mi MIX che è sparita dai radar da un paio d’anni. Al momento è difficile dire se si tratterà del nuovo Xiaomi Mi MIX 4 o di una variante dei Mi 11 citati sopra.

Per il momento queste sono le uniche indiscrezioni che abbiamo. Come sempre torneremo ad aggiornarvi appena emergeranno dettagli più accurati in questo senso. Rimanete connessi per non perdere nessuna novità riguardante i possibili tre nuovi dispositivi con un processore bomba!.