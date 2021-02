Dopo il suo top di gamma, sappiamo già da tempo che il produttore cinese Xiaomi ha intenzione di annunciare a breve anche una variante medio di gamma del Mi 11, ovvero il prossimo Xiaomi Mi 11 Lite. In queste ultime ore, in particolare, è stata pubblicata in rete una nuova immagine render che ci ha svelato alcuni dettagli riguardanti il design e il display del device.

Xiaomi Mi 11 Lite avrà un display piatto secondo questo renders

L’ultimo smartphone di fascia alta di casa Xiaomi si contraddistingue dal resto di device dell’azienda per la sua particolare cura nei dettagli e nella costruzione ma soprattutto per il suo design per così dire premium dovuto anche alla presenza di un grande display con i bordi leggermente curvi. A breve arriverà sul mercato la sua variante Lite che sarà chiaramente ispirata a livello estetico dal fratello top di gamma, ma a quanto pare ci saranno alcune differenze.

Come già accennato, infatti, nel corso delle ultime ore un leaker piuttosto affidabile ha postato in rete una nuova immagine renders dello smartphone in questione. Osservando quest’ultima, possiamo chiaramente notare che il nuovo Xiaomi Mi 11 Lite avrà sul fronte un ampio display, ma quest’ultimo avrà i bordi piatti e non curvi. Il design della parte posteriore, invece, sembra ricalcare molto quello del top di gamma Mi 11, sia per quanto riguarda la colorazione della backcover sia per quanto riguarda la nuova disposizione dei sensori fotografici posteriori.

Rispetto al Mi 11, cambierà ovviamente il modulo fotografico. Sul nuovo medio di gamma di casa Xiaomi, saranno infatti presenti tre fotocamere costituite da un sensore principale da 64 megapixel, un teleobiettivo 5x e molto probabilmente un sensore per gli scatti grandangolari.