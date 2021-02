Unieuro punta a diventare il miglior rivenditore di elettronica del nostro paese, presentando al pubblico un volantino con il quale è molto più facile del previsto pensare di risparmiare, ricevendo in cambio anche buoni sconto completamente gratis.

La via più breve per raggiungere l’obiettivo prefissato, consiste nel recarsi in negozio, o sul sito ufficiale, ed aggiungere al carrello praticamente tutto ciò che si vuole, senza limitazioni o vincoli di alcun tipo. Fatto questo, quando si giungerà in cassa si avrà acquisito il diritto a ricevere 20 euro in buoni sconto, ogni 100 euro di spesa effettivi.

Quest’ultimi saranno cumulabili, quindi se spendere anche idealmente 445 euro, avrete diritto a 80 euro in coupon, ma sopratutto potranno essere utilizzati nel solo mese di marzo 2021, non nello stesso istante di emissione.

Unieuro: le offerte hanno grandissimi prezzi

Osservando da vicino la campagna promozionale di Unieuro, l’occhio cade principalmente su 2/3 prodotti decisamente interessanti, da non lasciarsi assolutamente sfuggire di mano.

Il primo è Oppo Find X2 Neo, è stato ampiamente apprezzato dalla critica nel corso del 2020, per la sua estetica sopraffina e per le ottime prestazioni, oggi finalmente può essere acquistato con il pagamento di “soli” 419 euro. Volendo risparmiare 20 euro, sarà possibile puntare dritti sull’ottimo LG Velvet, un prodotto che ha rivoluzionato LG, portandola su un altro livello.

In ultimo, nel caso in cui foste alla ricerca del rapporto qualità/prezzo estremo, allora dovrete acquistare Realme 7 Pro, incredibile smartphone da soli 299 euro.