Tanti utenti con offerte TIM non saranno felici di scoprire che sono state annunciate ed ufficializzate le rimodulazioni. In arrivo c’è il cambio prezzo per alcune tariffe precedentemente attivate. Scopriamo insieme che cosa cambia.

Offerte TIM cambiano prezzo: utenti irritati scelgono di cambiare promozione

Ad essere coinvolti nel giro di aumenti tariffari sono tutti gli utenti che in precedenza avevano aderito ad opzioni Internet a tempo. In tal caso, l’operatore riferisce che per esigenze di natura tecnica è necessario imporre la cessata commercializzazione delle tariffe per dare spazio a soluzioni di tipo Flat con annesse condizioni di servizio differenziate sulla base della tariffa scelta dall’utente.

Detto in soldoni, gli utenti che hanno scelto una tariffa a conteggio mensile del traffico vedranno ora l’indicatore dei Giga. Non si conoscono le offerte coinvolte ma ogni cliente sarà previamente informato tramite apposita campagna tramite:

SMS partire dal 11 gennaio 2021;

da numero gratuito ; WEB con informativa pubblicata alla pagina ”Per i Consumatori – Comunicazioni importanti”, cliccando nella sezione mobile ”News e Modifiche contrattuali”;

Per effettuare il controllo dei costi e delle variazioni in oggetto gli utenti possono affidarsi all’area My Tim accessibile dal Web o da App. Qui si trova il dettaglio che in alternativa si può recepire tramite contatto gratuito al numero 119 del Servizio Clienti. In promo gratuita TIM Italia ha riservato l’accesso al servizio TIM SAFE WEB PLUS per la navigazione sicura, la protezione da attacchi di malware e phishing e la tutela della privacy e delle transazioni. Ulteriori aggiornamenti nel corso dei prossimi giorni.