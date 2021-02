La TIM Gold Pro è una promozione che prevede chiamate senza limiti verso tutti i numeri fissi e mobili con la presenza di 70 Giga per la connessione internet. I clienti che scelgono questa tariffa pagheranno ogni trenta giorni 7,99 euro per le spese di rinnovo.

In aggiunta alla nuova vantaggiosa ricaricabile, i clienti di TIM potranno anche scegliere l’usato sicuro con la tariffa Steel Pro. In questa circostanza il pacchetto a disposizione dei clienti prevede 50 Giga per la connessione internet cui si aggiungono minuti verso tutti. Il prezzo previsto per il rinnovo è di 6,99 euro al mese.

Sia nell’uno che nel secondo caso, gli abbonati che attivano le tariffe di TIM dovranno aggiungere una spesa di attivazione una tantum dal valore di 10 euro. La spesa di attivazione è valida anche per il rilascio della SIM.

Le condizioni legate a queste promozioni sono molto semplici. Gli utenti di TIM dovranno in primo luogo richiedere la portabilità del numero da altro operatore in uno store ufficiale. Pertanto le due opzioni sono a disposizione degli attuali clienti di Vodafone, WindTre, Iliad ed altri provider low cost.