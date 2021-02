I prezzi del volantino Bennet sono davvero tra i migliori del periodo, sebbene comunque non siano presenti svariati modelli di smartphone tra cui scegliere, e tra cui spaziare per cercare di avvicinarsi ai top di gamma del momento.

Gli acquisti, come sempre più spesso accade quando parliamo di Bennet, devono necessariamente essere completati in negozio, non sul sito ufficiale o da altre parti in Italia, prestando attenzione alle scorte. Nonostante non sia un SottoCosto, la corrente campagna presenta un numero di unità limitato per punto vendita, una volta terminate non verranno effettivamente rifornite.

Bennet: ecco tutte le offerte del periodo

Le offerte migliori del volantino Bennet passano per il nuovissimo Apple iPhone 12 Mini, uno smartphone che non necessita una presentazione, appena stato lanciato sul mercato nazionale, in compagnia con i fratelli maggiori iPhone 12 e iPhone 12 Pro, viene proposto a tutti alla modica cifra di 789 euro, con annessi 128GB di memoria interna.

Le alternative più valide sono rappresentate da prodotti con sistema operativo Android, i quali presentano un prezzo che non va oltre i 159 euro, in particolare parliamo di Oppo A53s, di Huawei Y6p o di Samsung Galaxy A31.

Il volantino Bennet non si limita ovviamente esclusivamente ai suddetti dispositivi, riesce a raggiungere anche differenti categorie merceologiche, ed è convincente per la qualità dei prezzi posti sul piatto. La conoscenza dell’intera campagna è rimandata direttamente alle pagine che potete trovare nell’articolo, che ricordiamo essere valide su tutto il territorio nazionale.