WhatsApp: il messaggio promette un buono Esselunga da 500 euro

Non ci sarebbero ragioni per abbandonare WhatsApp, soprattutto dopo l’annuncio del prossimo aggiornamento che non farà altro che cambiare in maniera esigua ciò che gli utenti magari anche inconsapevolmente già rispettano da tempo.

Il nuovo aggiornamento che riguarderà la privacy non sarà infatti invasivo quanto si crede. Il grande esodo non sarebbe dunque giustificato, tranne nel caso in cui gli utenti non avessero voglia di provare qualche nuova esperienza come si sta dimostrando appunto Telegram. Ora come ora WhatsApp è anche un grande mezzo di informazione, tranne quando capitano situazioni al limite come quella che sta vedendo come protagonista, suo malgrado, Esselunga. Un nuovo messaggio parla di un buono da 500 € dedicato a tutte le famiglie in difficoltà. In realtà sarebbe troppo bello per essere vero, soprattutto perché l’azienda ha ufficializzato che si tratta di una fake news.

WhatsApp: Esselunga emette un comunicato che sbugiarda il messaggio che offre un buono da 500 €

“Segnaliamo che negli ultimi giorni sono pervenute numerose segnalazioni circa la ricezione di messaggi che promettono falsi buoni spesa. Ti ricordiamo che l’invio di tali messaggi esula da ogni possibile forma di controllo da parte di Esselunga e che eventuali concorsi o operazioni a premi promossi da Esselunga vengono diffusi esclusivamente attraverso i canali ufficiali dell’azienda.”

“Noti anche come phishing, sono sempre più diffusi e mirano a rubare informazioni o addirittura denaro. Spesso il messaggio contiene l’invito a cliccare su un link che rimanda a un sito creato al solo scopo di carpire informazioni personali. A volte possono essere richieste false autorizzazioni al trattamento dei dati personali inseriti o l’invito a richiedere un fantomatico premio: tali richieste in realtà attivano l’adesione a servizi a pagamento non richiesti”.