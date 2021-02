Telegram: due funzioni esclusive per cui gli utenti la preferiscono a WhatsApp

Riuscire a fermare un fenomeno in netta ascesa come Telegram in questo momento sarebbe veramente complicato. Si tratta infatti del solito percorso che le migliori app del web compiono generalmente, arrivando a toccare la popolarità a livello mondiale.

Nonostante i risultati fossero già ottimi prima dell’inizio del 2021, la nota app di messaggistica istantanea è migliorata dopo l’annuncio di WhatsApp di voler cambiare condizioni e termini in merito alla privacy. Gli utenti inoltre hanno scoperto funzioni molto interessanti come i messaggi che possono autodistruggersi o come i canali, spesso portatori di offerte Amazon. Ecco ad esempio il nostro canale Telegram ufficiale che riporta anche diversi codici sconto in maniera gratuita. Clicca qui per entrare.

Telegram: queste sono le migliori feature descritte dal Play Store di Google