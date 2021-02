Signal è cresciuta notevolmente negli ultimi mesi e ovviamente i malfattori hanno colto subito l’occasione. Stiamo per parlarvi di una frode che ha del genio: sulla piattaforma arriva una notifica piuttosto convincente inerente alla strana vincita di un iPhone 12 acquistabile su Amazon. Notate qualcosa di strano? Solitamente il famoso e-commerce non dà mai nulla per nulla. E infatti, non esiste alcun omaggio. Quella di Signal è solo l’ennesima frode attuata dai malfattori più astuti, e molti di noi si son fatti convincere senza problemi.

Signal: la truffa che si nasconde dietro al nome di Amazon

Cosa accade esattamente? L’utente riceve una comunicazione da un contatto che si spaccia per Amazon, il quale promette di regalare un iPhone 12 una volta completata la procedura raggiungibile ad un indirizzo sconosciuto. Da qui accade tutto in un baleno: il truffatore è a conoscenza dei tuoi dati e può gestirli quando vuole. Dite pure addio ad account bancari e conto corrente.

Di fronte a questi disastri è sempre bene ricordare cosa NON fare e tenere in mente alcuni avvertimenti in merito. Innanzitutto fate attenzione agli errori grammaticali presenti nel messaggio. Inoltre non ignorate i link che vengono inviati da contatti pressoché sconosciuti. A questi basterà passare il mouse (nel caso in cui vi sia l’uso di un PC) sopra l’url riportato, oppure copiare ed incollare il link sul browser, senza però dare invio o conferma. I colleghi di Cellulari.it hanno scritto: “Laddove l’indirizzo web appaia controverso (relativamente alla truffa su Signal, non contiene ad esempio la dicitura amazon.com), cestinate immediatamente il messaggio ed evitate l’apertura di qualsiasi pagina Internet sconosciuta”.