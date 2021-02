Vodafone si presenta al grande pubblico della telefonia come uno degli operatori più forti del momento. Il provider inglese vuole aumentare la sua attuale platea e cerca di attirare clienti provenienti da altri gestori. Gli abbonati che vorranno effettuare la portabilità del numero in Vodafone potranno scegliere tra due promozioni molto vantaggiose.

Vodafone, le ricaricabili da non perdere sino a 100 Giga

La tariffa più importante di Vodafone in questo mese di Febbraio è senza alcun dubbio la Special 100 Giga. I clienti che optano per questa vantaggiose ricaricabile riceveranno un pacchetto così formato: 100 Giga per la connessione internet sotto rete 4G, minuti senza limiti per le chiamate verso tutti ed SMS illimitati. Il prezzo previsto per il rinnovo sarà di 9,99 euro con pagamento ogni trenta giorni.

Non c’è però soltanto la Special 100 Giga a caratterizzare i listini di Vodafone. Il gestore inglese, infatti, propone ai suoi clienti anche la possibilità di attivare la Special 50 Giga. In questo caso i clienti riceveranno sempre minuti illimitati ed SMS infiniti verso tutti. La soglia per internet sarà caratterizzata da 50 Giga sotto connessione 4G e 4,5G. Il costo di rinnovo per questa ricaricabile è di 7,99 euro.

Sia per l’una che per la seconda promozione di Vodafone sono previste alcune comuni condizioni. In primo luogo, i clienti dovranno corrispondere un costo di attivazione pari a 10 euro. In secondo luogo per la sottoscrizione della SIM è necessario recarsi in uno store ufficiale del gestore.

Soltanto i clienti che effettuano la portabilità da rete Iliad potranno attivare le suddette offerte anche attraverso il sito ufficiale di Vodafone.