Gli utenti di Iliad nel corso di questi mesi sono stati abituati alle grandi sorprese. Anche in questo 2021, le novità per il gestore francese non mancheranno. Se il 5G rappresenta la notizia principale legata al campo della telefonia mobile, la vera rivoluzione del nuovo anno per Iliad si avrà con l’ingresso nel settore della telefonia fissa. Sono sempre più vicine le tariffe per la rete domestica.

Iliad e la Fibra Ottica: possibili le prime tariffe per tutti in estate

Le indiscrezioni degli ultimi mesi sono state quindi confermate: Iliad proporrà al suo pubblico una serie di iniziative dedicate alla Fibra Ottica. La strategia commerciale dell’operatore francese dovrebbe essere la stessa anche nel campo della telefonia fissa con promozioni low cost che prevedono al tempo stesso servizi all inclusive.

I tecnici di Iliad nel corso delle ultime settimane hanno già mosso i primi passi concreti in questa direzione. Il provider francese ha puntato ad un’alleanza strategica con Open Fiber. L’ente di CDP ed Enel, proprio come con altri operatori quali WindTre e Fastweb, renderà effettivamente disponibili le reti di Iliad sul territorio italiano.

Anche il Ministero dello Sviluppo Economico ha dato ad Iliad l’ok per operare nel campo della Fibra ottica e della telefonia fissa. A questo punto, quindi, si attende soltanto l’annuncio ufficiale dell’operatore.

Per quanto concerne le tempistiche, tutto lascia presagire ad un’attesa che non sarà particolarmente lunga. Qualora non dovessero esserci intoppi è plausibile pensare ad un rilascio delle prime offerte Iliad già entro la prossima estate.