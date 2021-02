Serie TV: Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+ pronte a lanciare dei nuovi arrivi

Qualora vi foste persi le nuove uscite del 2021 proposte dalle famose piattaforme come Amazon, Sky, Infinity, Netflix e Disney+, noi di Tecnoandroid ve le riportiamo qui di seguito. A febbraio le serie tv giunte in rete sono state svariate, tra queste:

3 Mercoledì

L’estate in cui imparammo a volare 1 Netflix

Venerdì 5

Città Invisibili 1 Netflix

H – Helena 2 Netflix

Lunedì 8

Raised by Wolves 1 Sky Atlantic/Now Tv

Soulmates 1 Amazon

Mercoledì 10

The Resident 4 Fox

Giovedì 11

Capitani 1 Netflix

15 Lunedì

The Crew 1 Netflix

Mercoledì 17

Behind her Eyes – Dietro i suoi occhi 1 Netflix

Giovedì 18

The Good Fight 4 TIMVision

Venerdì 19

For All Mankind 2 Apple Tv+

Chicago P.D. 8 Premium Crime

Tribes of Europa 1 Netflix

El Internado: Las Cumbres 1 Prime Video

20 Sabato

Hausen 1 Sky Atlantic

23 Martedì

Big Sky 1 Star – Disney+

Love Victor 1 Star – Disney+

Godfather of Harlem 1 Star – Disney+

Helstorm 1 Star – Disney+

Solar Opposites 1 Star – Disney+

24 Mercoledì

Your Honor (mini) TBC Sky Atlantic/Now Tv

Ginny & Georgia 1

26 Venerdì

Ginny e Georgia 1 Netflix

Tutta colpa di Freud 1 Amazon

Serie TV: Infinity e l’arrivo delle nuove stagioni di febbraio

Tra queste abbiamo però dimenticato le serie tv sbarcate da poco su Infinity. Innanzitutto potete già trovare sulla piattaforma Chicago Med, un Medical drama spinoff di Chicago Fire incentrato sulle vicende dello staff di uno degli ospedali più importanti. Da non perdere anche Supergirl, action drama che vede al centro la figura di Kara Zor-El cresciuta dalla famiglia Danvers e cugina del famoso Superman. Non può mancare Young Sheldon, una commedia strutturata sull’infanzia di Sheldon Cooper, il fisico di The Big Bang Theory. Infine troviamo Riverdale, già presente da tempo sul colosso Netflix. Ora anche Infinity permetterà la visione della Comic-series incentrata sulla serie a fumetti Archie.