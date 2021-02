Ci sono una serie di importanti novità – questa volta non positive – per i clienti di WindTre. A partire dallo scorso 27 Gennaio, il provider arancione ha ufficializzato le rinnovate condizioni contrattuali per gli ex clienti di 3 Italia. Le rimodulazioni, a differenza delle precedenti occasioni, non riguardano i costi ma bensì la configurazione delle tariffe.

WindTre, le nuove condizioni contrattuali per gli ex clienti 3 Italia

Per i clienti WindTre con ex SIM di 3 Italia c’è quindi una doppia rimodulazione. Il primo cambiamento, in linea con l’operato di TIM e Vodafone riguarda le condizioni per il rinnovo delle promozioni.

Anche WinTre sceglie la via della continuità dei consumi. Gli utenti alla scadenza della propria tariffa di riferimento, laddove non abbiamo credito a sufficienza per il rinnovo automatico, riceveranno un giorno di traffico senza limiti per telefonate, messaggi e Giga internet. I consumi illimitati prevedono una spesa extra di soli 0,99 euro.

Alla conclusione della prima giornata, WindTre propone il rinnovo dei consumi senza limiti per un secondo giorno, sempre in caso di mancanza di credito. Il blocco del traffico sarà effettivo solo dopo 48 ore dal momento del mancato rinnovo. Il debito che i clienti di WindTre accumuleranno per i consumi senza limiti sarà prelevato dall’operatore alla prima ricarica utile.

La seconda rimodulazione del provider riguarda invece la navigazione internet. Quando gli utenti di WindTre si ritroveranno con traffico internet esaurito, il gestore attiverà in automatico un un Giga extra per la connessione. Il prezzo del Giga extra – che si aggiunge a quelli già previsti sulla ricaricabile di riferimento – è di 0,99 euro.