WhatsApp: adesso esiste un'applicazione che spia i vostri movimenti gratis

È stato molto difficile debellare alcune problematiche da WhatsApp, applicazione di messaggistica istantanea che non vorrebbe lasciare alcuno spazio agli agenti esterni. Chiaramente si parla di tutti quelli che riescono a rendere la situazione difficile agli utenti che non hanno altro obiettivo che messaggiare.

Nel corso degli anni sono arrivati più aggiornamenti in grado di migliorare WhatsApp dal punto di vista delle funzionalità ma anche dal punto di vista della sicurezza. Questo non ha fatto altro che rendere felici gli utilizzatori della piattaforma, i quali ad oggi però devono di nuovo preoccuparsi. Secondo quanto riportato infatti sarebbe disponibile una nuova applicazione di terze parti che riuscirebbe a spiare le persone. In questo caso si tratta però solo dei movimenti, con le chat che resterebbero tranquillamente al sicuro.

WhatsApp: con la nuova applicazione di terze parti ora si possono scoprire i movimenti delle persone

Si è discusso molto in merito alla nuova piattaforma che si sta diffondendo pian piano sul web. Questa, che prende il nome di Whats Tracker, sarebbe stata in grado in più frangenti di scoprire i movimenti delle persone all’interno di WhatsApp. Quando si parla di movimenti, si intendono le entrate e le uscite dalla nota app di messaggistica, la quale non può opporsi in nessun modo.

Stando alle ultime notizie infatti scaricando l’applicazione e lasciandola attiva in background sarà possibile ottenere delle notifiche. Queste informeranno lo spione di turno di tutti i movimenti con tanto di orario preciso. Per adesso non si tratta di una soluzione illegale, per cui tutti possono farne utilizzo.