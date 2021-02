I clienti che desiderano attivare un piano di abbonamento con Iliad hanno ora diverse alternative. La tariffa principale dell’operatore francese resta la Giga 70. I clienti che scelgono questa particolare promozione pagheranno un costo mensile di 7,99 euro e riceveranno chiamate ed SMS verso tutti più 70 Giga per la navigazione internet.

La Giga 70 di Iliad si contraddistingue dalle altre opzioni per un particolare molto importante. Iliad garantisce a tutti i clienti i servizi del 5G completamente a costo zero.

Iliad, i clienti possono scegliere le due tariffe nascoste con tanti Giga

Gli utenti che desiderano risparmiare un po’ rispetto al prezzo mensile, accontentandosi di consumi leggermente inferiori possono scegliere altre due tariffe di Iliad. Attraverso il sito internet ufficiale del provider francese sono ancora disponibili due vecchie offerte del gestore transalpino: la Giga 50 e la Giga 40.

Gli abbonati che optano per la Giga 50 potranno contare su un ticket completo con tutti i servizi. I clienti che scelgono questa tariffa riceveranno telefonate senza limiti verso tutti, SMS infiniti ed ovviamente 50 Giga per la connessione internet. Il prezzo previsto per il pagamento mensile della tariffa è di 7,99 euro. Sulla base dei nuovi bundle previsti dall’operatore, gli utenti riceveranno anche 5 Giga per il roaming dall’Unione Europea.

Altrettanto vantaggiosa resta la Giga 40. Anche in questa circostanza Iliad conferma il suo listino base con minuti ed SMS senza limiti verso tutti più 40 Giga per la connessione internet. Il costo di rinnovo della Giga 40 è di 6,99 euro al mese. Gli utenti come extra riceveranno 4 Giga per la connessione roaming dai paesi europei.