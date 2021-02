Negli ultimi mesi Donald Trump, ormai ex Presidente degli Stati Uniti, ha dovuto affrontare non poche difficoltà in ambito social. I suoi account ufficiali sono stati sospesi su alcune piattaforme e vari contenuti condivisi hanno dovuto fare i conti con la “censura” del Web.

Inoltre, nelle scorse ore lo staff di Donald Trump si è trovato di fronte ad un altro grattacapo: l’applicazione Official Trump 2020 per Android è stata rimossa dal Google Play Store. Scopriamo insieme i dettagli.

Donald Trump: la sua applicazione è stata rimossa da Google Play

La rimozione dell’applicazione dell’ex Presidente USA, ha suscitato un po’ di curiosità tra utenti ed addetti ai lavori e qualcuno ha subito pensato ad un altro “attacco” all’ex Presidente degli Stati Uniti ma, a quanto pare, le motivazioni per cui il colosso di Mountain View ha deciso di rimuovere l’app dal Google Play Store sono un po’ più banali.

Attraverso una nota ufficiale, infatti, Google ha spiegato che l’app della campagna Trump 2020 ha recentemente smesso di funzionare e per risolvere il problema il suo team ha contattato lo sviluppatore più volte, con l’obiettivo di invitarlo ad implementare un fix che consentisse all’applicazione di ricominciare a funzionare. Dato che lo sviluppatore dell’app di Trump ha continuato a non accogliere la richiesta del colosso di Mountain View, quest’ultimo non ha potuto fare altro che procedere alla rimozione dell’applicazione dal Play Store.

L’azienda statunitense, infatti, ricorda che gli utenti Android si aspettano che le app scaricate dallo store ufficiale siano in grado di garantire un livello minimo di funzionalità e la politica di Google prevede la rimozione di quelle non funzionanti nel caso in cui non vengano corrette. Questa volta non si può parlare di complotto dei confronti di Donald Trump. Molto probabilmente tra qualche giorno l’applicazione tornerà disponibile.