Coop ha recentemente deciso di attivare una nuova campagna promozionale mirata sulla tecnologia generale, rendendola disponibile per tutti direttamente nei vari punti vendita dislocati sull’intero territorio nazionale, e senza impostare limiti particolari alle possibilità di acquisto.

Il volantino include tantissimi sconti interessanti, i prodotti sono commercializzati con garanzia della durata di 24 mesi, contro i difetti di fabbrica, non i danni accidentali, ed assolutamente in versione no brand, di conseguenza gli aggiornamenti vengono rilasciati direttamente dal produttore del modello stesso, non da un operatore telefonico.

Coop: grandiose offerte speciali con prezzi sempre più bassi

Le offerte Coop sono assolutamente grandiose, all’interno del volantino possiamo scovare molteplici prodotti di fascia medio-bassa a prezzi sempre più interessanti, come ad esempio Samsung Galaxy A21s, in vendita a 149 euro, passando anche per Galaxy A51 o Galaxy A42, disponibili rispettivamente all’acquisto a 249 e 279 euro.

Molto interessante è inoltre la proposta legata ai wearable, qui scoviamo uno Xiaomi Mi Band 4C, del valore di soli 19,99 euro, con prestazioni limitate ma che possono supportare l’utente che non vuole spendere troppo e godere ugualmente di un dispositivo di questo tipo.

Il volantino Coop non termina qui, collegandovi direttamente sul sito, avrete l’occasione di scoprire tutte le altre offerte che l’azienda ha deciso di riservare ad ognuno di noi, anche legate ad altre categorie merceologiche. Per completare l’acquisto, come specificato in precedenza, sarà invece necessario recarsi direttamente in negozio.