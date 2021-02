Consap ha da pochissimi giorni inaugurato un nuovo portale tramite cui mandare le proprie segnalazioni per problemi afferenti alle transazioni. Questo è dedicato alle segnalazioni sui problemi riscontrati in fase di rimborso.

Ci teniamo a sottolineare, prima di spiegarvi come funziona, che il nuovo portale accetterà solo ed esclusivamente le segnalazioni riguardanti i mancati rimborsi.

Cashback: ora potrete segnalare sul portale i mancati rimborsi

Per inoltrare la propria segnalazione è necessario registrarsi al portale e seguire la procedura indicata. Dal momento della segnalazione, Consap si riserva di rispondere entro 30 giorni, dichiarando il motivo per il quale l’accredito non è stato erogato e, se la segnalazione sarà ritenuta valida, si procederà al rimborso della somma dovuta.

Ricordiamo, considerata l’imminente scadenza, che è possibile segnalare rimborsi mancanti in riferimento al periodo 8-31 dicembre 2020. Questi rimborsi verranno accreditati entro il 28 febbraio 2021, ma se oltre quella data non ci fosse alcun accredito, si potrà procedere alla segnalazione presso il portale su indicato, con termine ultimo per le segnalazioni fissato al 30 giugno 2021.

Per segnalare errori di altra natura inerenti alle transazioni, infatti, occorrerà rivolgersi all’assistenza di PagoPa, ottenibile tramite l’apposita sezione di assistenza “Scrivi al team di IO” presente all’interno della app IO. Per errori si intende, ad esempio, transazioni non registrate, in via totale o parziale. Per ulteriori informazioni sulla procedura da seguire e per guardare il video riguardo a come chiedere assistenza a IO, vi rimandiamo alla pagina ufficiale.