Carrefour prosegue nel lancio di ottime campagne promozionali con le quali invogliare i consumatori all’acquisto della tecnologia, proponendo un nuovo volantino decisamente interessante, ricco di occasioni da non lasciarsi assolutamente sfuggire per risparmiare al massimo.

La soluzione che andremo a raccontarvi è da considerarsi attiva solo ed esclusivamente nei negozi in Italia fino al 25 febbraio 2021, senza limitazioni particolari in merito alle scorte effettivamente disponibili. A differenza di altri rivenditori, da Carrefour gli utenti potranno accedere al finanziamento a Tasso Zero nel momento in cui spenderanno 199 euro, suddividendo il pagamento in 20 rate mensili senza interessi, addebitate in automatico sul conto corrente bancario.

Carrefour: quali sono i prezzi da non perdere

I prezzi da non perdere presenti all’interno del volantino Carrefour sono davvero molteplici, ed altrettanto vari tra di loro; i dispositivi più costosi non superano i 299 euro, il migliore è infatti lo Xiaomi Mi 10 Lite 5G, attualmente in vendita proprio alla stessa cifra, e caratterizzato da un ottimo rapporto qualità/prezzo.

Scendendo con la qualità generale, possiamo anche scovare soluzioni del calibro di Oppo A73, Motorola G9 Power, Samsung galaxy A31, Xiaomi Redmi Note 9, Alcatel 3X 2020 o anche Oppo A53s.

Questi sono solamente un piccolo assaggio di ciò che effettivamente vi attende da Carrefour fino al 25 febbraio 2021, se volete conoscere la campagna promozionale, scoprendo tutti i prezzi più bassi e quali sono gli altri prodotti in promozione, dovete aprire le pagine sottostanti.