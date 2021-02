Call Center: le truffe stavolta hanno preso di mira l'UNC, ecco come riconoscerle

I truffatori che mettono in atto frodi di questo genere non hanno alcuno scrupolo e lo dimostra la nuova truffa che vede coinvolto l’UNC (Unione Nazionale Consumatori). Sembra che in questo caso i malfattori (i call center) abbiano effettuato delle chiamate agli utenti di diverse compagnie telefoniche e gli operatori telefonici coinvolti in questo inganno si sono spacciati per dei consulenti dell’Unione Nazionale Consumatori. Ma non è l’unica opzione.

Call Center: la nuova frode dell’UNC

Nella prima telefonata, si parla con un operatore telefonico che si spaccerà per un dipendente della compagnia telefonica alla quale siete abbonati. Esso vi avviserà di un immediato aumento della bolletta dovuto a ragioni non spiegate nel dettaglio. Vi avviserà inoltre di una seconda telefonata nella quale sarete invitati a cambiare compagnia telefonica per usufruire di piani tariffari. A questo punto vi arriverà una seconda telefonata di un sedicente consulente dell’UNC. Quest’ultimo che vi illustrerà dei differenti piani tariffari di altre compagnie telefoniche a cui vi esorterà a passare.

Per sfortuna dei truffatori, una di queste chiamate è giunta proprio a Massimiliano Dona, presidente dell’Associazione UNC. Egli ovviamente non ha fatto finta di nulla, al contrario, ha provveduto immediatamente a dare vita a delle indagini in merito. Ciononostante resta tutto ancora da vedere, al momento si pensa che possa trattarsi di un call center che lavora per più di una compagnia oppure di una società incaricata di raccogliere informazioni sulle lamentele dei propri gestori telefonici. È invece esclusa la possibilità che tale frode possa arrivare direttamente dalle compagnie telefoniche. Al contrario, non va data per scontata l’opzione che riguarda un call center con l’obiettivo di chiudere il maggior numero di contratti possibili con i clienti.