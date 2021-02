Dopo i video diffusi sul web di alcune auto elettriche andare fuoco ed esplodere durante la ricarica, sono in molti oggi a essere preoccupati. Due domande attanagliano chi ha acquistato o vorrebbe acquistare un veicolo elettrico. C’è un rischio reale che possa incendiarsi facilmente? Le batterie potrebbero esplodere da un momento all’altro? Ecco come rispondo alcuni esperti del settore.

Le auto elettriche possono prendere fuoco?

Le auto elettriche possono prendere fuoco, non sono immuni da questo potenziale pericolo. Occorre però precisare che non è un rischio così frequente. Infatti alcuni studi scientifici e statistici hanno dimostrato che questa minaccia è alquanto remota così come l’esplosione delle batterie. Inoltre l’elettrico presenta dei vantaggi rispetto alle altre auto a combustione.

È il National Fire Protection Association ad aver affermato che “un automobilista ha cinque volte più probabilità di subire un incendio in un’auto a benzina convenzionale che in un’auto elettrica”. Anche Guido Zaccarelli, Presidente Vicario della APC prevenzioni incendi, ha indirettamente confermato questo risultato in merito alle auto elettriche. “Una stima basata sul parco auto italiano calcola che il rischio incendio collegato alle auto elettriche sia 64 volte minore rispetto alle vetture tradizionali“.

Anche altri dati possono tranquillizzare in merito a incendi ed esplosioni delle batterie. Altrimenti ogni giorno tutti portando con sé il cellulare viaggerebbero con una bomba a orologeria in tasca o nella borsa.

Primo fra tutti gli incendi sulle auto elettriche sono più lenti e quindi permettono agli occupanti di allontanarsi dal veicolo prima che sia troppo tardi. Inoltre, secondo una stima che vedrebbe 1 Tesla incendiata su 1500 veicoli tradizionali, le cause di incendio nelle vetture elettriche sono decisamente meno frequenti.

Insomma è chiaro quindi che tutti i veicoli possono prendere fuoco, ma il pericolo per quelli con motore elettrico è minore e gli incendi succedono di rado. In ogni caso il futuro dell’elettrico è segnato e ben presto vedrà uno sviluppo notevole nel mercato dell’automotive.