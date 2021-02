L’operatore WindTre ha prorogato le sue offerte dedicate ad alcuni già clienti in target, aggiungendo anche nuovi smartphone nei listini MIA Telefono Incluso e MIA Plus Smart.

Inoltre tutte le offerte per i già clienti WindTre sono state infatti prorogate a date diverse, salvo eventuali cambiamenti. Scopriamo insieme maggiori dettagli sui nuovi smartphone.

WindTre Per Te: nuovi smartphone per MIA Telefono Incluso

Si parte con le offerte Giga Boom, inclusa la Unlimited Giga Boom, che offrono traffico dati valido per tre mesi a fronte di un pagamento una tantum e che sono prorogate fino al 9 Marzo 2021, insieme all’opzione aggiuntiva Minuti Illimitati xTe a 5 euro al mese e alle opzioni Giga xTe, mentre gli add on Giga xTe Flash saranno disponibili fino al 24 Febbraio 2021, salvo cambiamenti.

Continuano anche le opzioni aggiuntive di caring chiamate MIA 50 e MIA 70, in questo caso fino al 22 Marzo 2021. Le due offerte in questione sono attivabili senza costi di attivazione e su credito residuo, e nel caso della MIA 50 anche il primo mese è gratuito. Alla stessa data del 22 Marzo 2021 sono prorogate anche le altre offerte MIA Plus e MIA Dati Plus, disponibili per i clienti ex brand 3 Italia e più di recente anche ex brand Wind.

Tutte le offerte prevedono minuti illimitati verso tutti e un bundle variabile da 500 SMS a SMS illimitati e da 20 Giga a Giga illimitati, con prezzi a partire da 7.99 euro al mese e fino a 19.99 euro al mese. A proposito di smartphone, la novità per le offerte dedicate alla customer base sta nel fatto che il portafoglio MIA Telefono Incluso, dedicato proprio a chi vuole attivare la rateizzazione di un telefono, vede adesso l’ingresso di due nuovi smartphone Samsung, vale a dire il Galaxy A02s e il Galaxy A32 5G. Per scoprire maggiori dettagli su queste offerte recatevi sul sito ufficiale dell’operatore.