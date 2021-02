Vodafone ha sempre un’occasione speciale per i suoi abbonati. Il provider inglese continua a sponsorizzare il bonus internet per coloro che attiveranno un nuovo piano per la connessione internet Fibra ottica. Sempre attraverso quest’agevolazione i nuovi utenti del gestore potranno acquistare un tablet con un considerevole sconto.

L’agevolazione del bonus internet sarà garantito a vecchi o nuovi clienti che scelgono per la prima volta la tecnologia Fibra Ottica. Per costoro è disponibile uno sconto netto di 500 euro. Condizione necessaria per ricevere l’incentivo è presentare una certificazione ISEE 2020 con valore economico pari o inferiore a 20.000 euro.

Vodafone, la connessione Fibra ottica con uno sconto di 500 euro

Proprio come gli altri operatori, anche Vodafone divide il suo bonus internet: i primi 240 euro saranno dedicati alla Fibra ottica, mentre 260 euro saranno utili come riduzione del costo per la dotazione di un tablet.

La promozione pensata da Vodafone per l’occasione resta sempre la Unlimited Plus. Il pacchetto per i clienti è quello classico con chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutti più connessione internet in Fibra ottica. Il prezzo previsto per il rinnovo mensile dell’abbonamento è di 19,90 euro. Grazie al bonus internet sarà quindi applicato uno sconto di 10 euro per i primi due anni rispetto ai classici listini.

Per il tablet, invece, Vodafone lascia libera scelta a tutti i suoi abbonati. Il gestore garantisce un bonus dal valore di 260 euro. Ogni utente potrà scegliere un dispositivo tra quelli disponibili ed in caso di prezzo superiore a 260 euro sarà possibile corrispondere una differenza di costo sul listino.