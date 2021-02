I buoni sconto sono gratis per tutti gli utenti che decideranno di completare un acquisto presso i vari punti vendita Unieuro, in questo modo si avrà la certezza di risparmiare il più possibile su ogni singolo acquisto effettuato, senza limitazioni particolari.

La campagna promozionale, intitolata Lovely Days, risulta essere disponibile fino al 28 febbraio 2021, anche sul sito ufficiale dell’azienda. Gli utenti che opteranno per un acquisto dal divano di casa, avranno la possibilità di ricevere la merce a domicilio, senza necessariamente essere costretti a pagare le spese di spedizione, solo nel momento in cui avranno superato i 49 euro di ordine complessivo.

Non perdetevi i codici sconto Amazon e le migliori offerte del periodo, sono tutti elencati sul nostro canale Telegram.

Unieuro: quali sono gli sconti principali

Il fulcro centrale dell’intera campagna promozionale di Unieuro è rappresentato dalla possibilità di ricevere buoni sconto completamente gratis, senza necessariamente essere costretti a seguire un iter particolare o specifico.

Per raggiungere l’obiettivo prefissato, l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio, o sul sito, e scegliere tutto ciò che vuole. Quando dovrà effettuare il checkout, gli verranno consegnati buoni sconto del valore di 20 euro, ogni 100 euro di spesa effettuati; questi saranno cumulabili, ovvero se verranno spesi 400 euro si avrà diritto a 80 euro in buoni e così via.

E’ importante sapere, inoltre, che i coupon non potranno essere utilizzati nello stesso identico istante di emissione, sarà necessario completare un altro acquisto, nel mese successivo alla data sullo scontrino, più precisamente nel corso di Marzo 2021. I dettagli sono disponibili qui sotto.