Il volantino Unieuro punta a fare un regalo davvero immenso a tutti gli utenti che sceglieranno di acquistare nei vari negozi sparsi per il territorio italiano, è in arrivo un buono sconto completamente gratis, indipendentemente da ciò che verrà acquistato.

La campagna promozionale risulta essere disponibile anche sul sito ufficiale, in modo da poter raggiungere gli stessi identici prezzi senza doversi minimamente spostare dal divano di casa, ed avendo la possibilità di ricevere la merce al proprio domicilio, senza costi aggiuntivi, nel momento in cui verranno spesi più di 49 euro.

Il Tasso Zero potrà inoltre essere richiesto dagli utenti che spenderanno, anche cumulando più prodotti, una cifra che andrà oltre i 199 euro, previa approvazione da parte della finanziaria.

I codici sconto Amazon sono per tutti gli utenti gratis, li trovate in esclusiva assoluta sul nostro canale Telegram.

Unieuro: le offerte hanno prezzi davvero convenienti

Il fulcro centrale dell’intera campagna promozionale di Unieuro è la possibilità di ricevere buoni sconto gratis su ogni acquisto effettuato; per ottenerli non sono necessari iter particolari, infatti l’utente non deve fare altro che recarsi in negozio e scegliere ciò che vuole (anche di differenti categorie merceologiche).

Quando giungerà in cassa, gli addetti provvederanno ad elargire buoni sconto del valore di 20 euro ogni 100 euro di spesa; questi saranno cumulabili, ovvero se verranno spesi 700 euro, ad esempio, il cliente avrà diritto a 140 euro in buoni.

La ricezione degli stessi non porta però ad avere la possibilità di spenderli nello stesso momento, in altre parole sarà necessario un secondo acquisto, effettuato solamente nel corso del mese di Marzo 2021.