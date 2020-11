Nintendo ha rilasciato un altro aggiornamento per Super Smash Bros. Ultimate.

La patch 9.0.2 del picchiaduro Switch è ora disponibile, ma è abbastanza ridotta per quanto riguarda gli aggiornamenti, risolvendo principalmente una piccola manciata di problemi di gioco.

Ecco quali sono i problemi risolti con la nuova patch

Nintendo aveva inizialmente dichiarato che la patch 9.0.2 includeva modifiche ai combattenti. Tuttavia, la società da allora ha emesso una correzione che chiarisce che la patch non presenta aggiustamenti per i combattenti, come inizialmente annunciato. L’aggiornamento risolve una serie di problemi situazionali, come quello che farebbe deformare i combattenti sul palco di Venom.

Questo aggiornamento arriva solo un paio di settimane dopo la patch 9.0.1 di Smash Bros.Ultimate. Quest’ultima, ha affrontato principalmente una manciata di problemi introdotti dall’ultimo personaggio DLC del gioco, Steve di Minecraft. La patch ha anche cambiato notevolmente la posa di vittoria originale di Steve.

Steve è il secondo personaggio DLC ad arrivare come parte di Smash Bros.Ultimate’s Fighters Pass Vol. 2, dopo Min Min da Arms. Altri quattro personaggi DLC sono ancora in arrivo, anche se Nintendo non ha ancora rivelato le loro identità. The Fighters Pass Vol. 2 costa 30 euro. Ogni combattente DLC può anche essere acquistato singolarmente per 6 euro.

Altre notizie di Smash Bros., Nintendo offre ancora un omaggio per il gioco. Gli abbonati a Nintendo Switch Online possono richiedere il bundle di oggetti Vault Shopper Set 2 gratuito dall’eShop. Il bundle include 3.000 Gold e cinque biglietti classici, l’ultimo dei quali può essere scommesso prima di una corsa in modalità classica per avere la possibilità di guadagnare premi aggiuntivi.

Note sulla patch di Super Smash Bros.Ultimate 9.0.2