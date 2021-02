Postepay: nuova truffa phishing svuota i conti con un trucco incredibile

Tutti gli utilizzatori abituali di una carta Postepay sanno che i vantaggi sono davvero tanti, soprattutto in Italia. Ovviamente ci sono anche dei rischi a cui bisogna stare molto attenti, soprattutto quando si tratta di ricevere comunicazioni dall’azienda. Infatti tutti devono sapere che le solite e-mail che si ritrovano in arrivo, possono spesso rappresentare un grave pericolo.

Purtroppo la pratica del phishing è diventata molto comune, mettendo i truffatori in posizione di vantaggio rispetto agli utenti. Soprattutto i più sprovveduti e inesperti possono cascare all’interno di un tranello che potrà vedere il loro conto svuotato in poco tempo. Proprio per questo abbiamo deciso di mettervi in guardia dal nuovo messaggio che sta girando proprio in questi giorni all’interno delle caselle mail.

Postepay: nuova truffa phishing ruba i soldi agli utenti tramite un messaggio

Gentile Cliente,

Ti comunichiamo la modifica delle Condizioni Generali del Servizio di Identità Digitale “PosteID abilitato a SPID” nella nuova versione.

Cosa cambia per te?

Il servizio base, cosi come descritto nelle Condizioni Generali del Servizio, è gratuito per le persone fisiche. Non ci sono modifiche per quanto riguarda le funzionalità e l’utilizzo dell’Identità Digitale.

RICORDA CHE,

Non puoi più utilizzare la tua carta PostePay se non accetterai le modifiche contrattuali. Inoltre abbiamo bisogno della tua collaborazione, dovrai aggiornare le informazioni del tuo profilo online entro 48 dalla ricezione di questa comunicazione.