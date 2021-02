Bennet include nel proprio volantino tantissime occasioni che gli utenti non devono assolutamente lasciarsi sfuggire, nell’idea comunque di riuscire a risparmiare il più possibile sull’acquisto della tecnologia generale, in alcuni casi anche di fascia alta.

La campagna promozionale si stacca da quanto siamo abituati a vedere nel mondo dei rivenditori di elettronica, proponendosi solo ed esclusivamente nei singoli punti vendita sparsi per il territorio. Gli acquisti non risultano essere possibili sul sito ufficiale, ed inoltre le scorte saranno limitate, si consiglia di conseguenza una rapidissima decisione, onde evitare di restarne tagliati definitivamente fuor.

Bennet: le offerte portano sconti incredibili

Le offerte proposte da Bennet non disdegnano la fascia alta del mercato della telefonia mobile, e più precisamente l’Apple iPhone 12 Mini di ultima generazione; la versione più piccola ed economica della nuova serie di smartphone, oggi in vendita a 789 euro con 128GB di memoria ROM.

Le altre soluzioni del volantino rientrano verso prezzi decisamente più economici, come ad esempio Oppo A53s, disponibile con una spesa finale di 159 euro, passando anche per Samsung Galaxy A31 o l’ultimo Huawei Y6p (ma senza servizi Google annessi).

Tutti i prodotti elencati sono distribuiti in versione no brand, quindi con aggiornamenti rilasciati direttamente dal produttore, e non da un operatore telefonico, con annessa garanzia di 2 anni da esercitare contro difetti di fabbrica (non danni accidentali). Per altri dettagli, rimandiamo alle pagine inserite poco sotto.