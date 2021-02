Apple, riparazione gratuita per alcuni modelli di Apple Watch con problemi di ricarica

Due popolari modelli di Apple Watch stanno affrontando problemi con la modalità di risparmio energetico . Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE sono i modelli in questione: entrambi i dispositivi stanno riscontrando problemi sia durante la ricarica che quando si vuole attivare il risparmio energetico. Apple ha rilasciato una dichiarazione che fornisce una soluzione per gli utenti afflitti da questo problema.

La pagina di supporto dell’azienda afferma che pochissimi utenti sono stati interessati dal problema di cui sopra. Attualmente, gli utenti di Apple Watch Series 5 e Apple Watch SE che eseguono su watchOS 7.2 o 7.3 potrebbero star riscontrando un problema con il loro dispositivo che non si ricarica dopo aver attivato la modalità risparmio energetico.

L’azienda ha elencato alcune istruzioni per gli utenti che affrontano questo problema. Per scoprire come identificare il modello di Apple Watch, l’utente dovrà aprire l’app Apple Watch sul proprio iPhone, quindi cliccare su Generali> Informazioni. Nel campo Modello l’utente dovrebbe essere in grado di vedere il numero di serie che inizia con “M.” Una volta che gli utenti hanno toccato il campo Modello, dovrebbero vedere l’aggiornamento del campo per mostrare un numero di cinque cifre che inizia con “A”. Questo è il numero del modello.

Per vedere quale versione di watchOS è in esecuzione l’orologio, apri l’app Watch sul tuo iPhone o l’app Impostazioni sul tuo Apple Watch. Tocca Generali> Informazioni, quindi cerca il numero di versione.

Per rilevare il problema sullo smartwatch, posiziona l’orologio sul caricatore che utilizzi normalmente, quindi attendi almeno 30 minuti. Se il tuo Apple Watch continua a non caricarsi, contatta il supporto Apple per impostare una riparazione tramite posta, che la società sostiene sia gratuita. Lo smartwatch verrà esaminato prima dell’assistenza per verificare che sia idoneo per la riparazione gratuita.

In alternativa, Apple afferma di aver rilasciato watchOS 7.3.1, che impedisce che questo problema si verifichi. La società suggerisce agli utenti di aggiornare il loro Apple Watch per ottenere tutte le ultime correzioni di bug e miglioramenti di sicurezza.