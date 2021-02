Android: offerta di 9 app a pagamento gratis sul Play Store di Google

Il confronto tra Android e tutti gli altri sistemi operativi mobili persiste ma solo fino ad un certo punto. Arrivati infatti più nel profondo dell’analisi, il robottino verde riesce a distinguersi nettamente dalla concorrenza, viste le sua grandi capacità.

La nota piattaforma mobile di Google offre a tutti l’opportunità di avere un’esperienza completa, soprattutto per quanto concerne la stabilità. Proprio quest’ultimo punto, che in passato rappresentava una criticità importante di Android, ora è uno dei capisaldi della piattaforma, la quale ha pochissima concorrenza. Stando alle ultime statistiche infatti, gli utenti che usano Android in giro per il mondo sono ben 2 miliardi. Il merito è anche di un’altra caratteristica, ovvero la versatilità, la quale offre la possibilità di non stancarsi mai del proprio smartphone. Ad accentuare tale peculiarità ci pensa poi il Play Store di Google, il quale da anni è diventato il market di riferimento per quanto riguarda qualsiasi tipologia di contenuti. Proprio oggi inoltre ci sono a disposizione tanti titoli a pagamento gratis proprio all’interno del Play Store, il quale permetterà questa situazione ancora per qualche giorno.

Per avere anche le migliori offerte da parte di Amazon, vi consigliamo di iscrivervi al nostro canale Telegram ufficiale. Clicca qui per entrare.

Android: solo per questa giornata ci sono tanti titoli a pagamento totalmente gratis

Qui in basso compare la lista dei contenuti che abbiamo scelto per i nostri lettori, i quali dunque potranno procedere al download gratuito.