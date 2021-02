Android: grandi offerte con app e giochi a pagamento gratis sul Play Store di Google

Bisognerebbe inventare nuove parole per descrivere l’impatto del mondo Android tra gli utenti oggigiorno. Il celebre robottino verde, diventato ormai un’istituzione vera e propria nel mondo mobile, sta pian piano raccogliendo tutti i frutti non raccolti anni fa.

Da ricordare infatti che tempo addietro qualcuno aveva parlato di problemi di stabilità ma soprattutto di incompletezza per quanto concerne la piattaforma di Google. Questa è poi migliorata in maniera esponenziale fornendo una visione diametralmente opposta anche a coloro che risiedevano tra le fila dei più scettici. Proprio la stabilità è diventata uno dei cavalli di battaglia di Android, che si distingue molto anche per la sua versatilità. Personalizzare uno smartphone con a bordo il robottino verde è diventato un gioco da ragazzi, soprattutto per chi ama smanettare. A fornire manforte per quanto riguarda questo aspetto è poi il Play Store di Google, spazio dedicato ai contenuti che in questi giorni offre diverse soluzioni gratuite. Si tratta di app e giochi a pagamento che per qualche giorno risulteranno totalmente gratis.

Android: solo oggi ci sono a disposizione tanti titoli a pagamento totalmente gratis

L’elenco in basso mette in evidenza molti titoli da scaricare gratuitamente ma solo per un tempo limitato. Potete procedere al download semplicemente cliccando sui link in evidenza che vi condurranno al Play Store di casa Android.