Vi sono delle app e dei software pensati appositamente per fungere da “specchietto per le allodole”: propongono funzionalità assolutamente normali e comuni, così da indurre l’utente a scaricarle, ma in realtà vanno a inserire malware nel telefono per rubare dati e informazioni sensibili.

Nonostante i pedissequi e numerosi controlli effettuati al momento dell’inserimento di queste app nel Play Store, alcune riescono a eludere l’attento monitoraggio di Google e sfuggire alla sua “censura”.

Oltre che malware, possono anche installare sullo smartphone del malcapitato adware, spyware (tra i più temuti, come nel caso di Joker) e bloatware.

Talvolta non sono le app in sé ad essere pericolose o a nascondere già intrinsecamente l’insidia, bensì vengono infettate successivamente e per questo diventa rischioso averle sul proprio telefono.

App Android da eliminare: ecco quali sono pericolose per il vostro telefono e i vostri dati

E’ bene specificare che nella maggior parte dei casi, pur sfuggendo magari ad un primo controllo, Google provvede ad eliminare dal Play Store tutte queste app – potenzialmente lesive della privacy e della sicurezza degli utenti – non appena arrivano feedback che ne attestino la pericolosità.

Eppure possono restare in memoria sul proprio dispositivo, pertanto è bene provvedere autonomamente a cancellarle. Nello specifico, i software da rimuovere sono questi:

UC Browser TrueCaller CLEANit Browser Dolphin Virus Cleaner – Antivirus Free e Phone Cleaner Client VPN gratuito SuperVPN Notizie RT Super Clean – Master of Cleaner Fildo Music SMTH.

Inoltre vi segnaliamo anche Clean Master, DU Battery Saver, ES File Explorer, Quick Pic Gallery perché inducono gli utenti a cliccare su banner e pubblicità pericolose.