I truffatori non risparmiano nessuno con questo nuovo giro di email di phishing. Sfruttando i nomi di grandi aziende, come in questo caso Amazon, gli hacker puntano ad ingannare gli utenti e sottrarre loro i dati degli account.

Le email di phishing sono il mezzo attraverso il quale i truffatori vogliono ottenere l’accesso agli account. In questo modo è possibile rubare i dati sensibili come quelli delle carte di credito e quindi sottrarre denaro ai malcapitati.

Nel messaggio ricevuto da un nostro utente, gli hacker si sono finti il servizio assistenza di Amazon. Con la scusa di un accesso non autorizzato all’account da un una una nazione estera voglio spaventare l’utente.

Infatti, per proteggere il proprio account, gli utenti sono spinti ad effettuare l’accesso dal link allegato all’email per resettare la password. Tuttavia, il link presente nel messaggio porta ad una pagina diversa da quella di Amazon, creata appositamente per il phishing.

Il nuovo tentativo di phishing vuole colpire gli utenti Amazon

“Abbiamo rilevato una connessione insolita al tuo account Amazon.

Riteniamo che una parte non autorizzata possa aver effettuato l’accesso al tuo account. ecco i dettagli.

I dettagli

Data: 2/7/2021 3:52:49 PM

Dispositivo: Windows XP

A partire dal: Guadeloupe

Resetta la password (con link ad una pagina sconosciuta)



Se sei tu, ignora questo messaggio. Altrimenti, reimposta la password facendo clic sul collegamento sopra per garantire la sicurezza del tuo account.”

Il nostro consiglio è quello di guardare sempre al mittente dell’email. Di solito quando si tratta di email di phishing non viene mai mostrato un mittente certo. Inoltre, controllate sempre la grammatica del messaggio. Spesso sono presenti errori grossolani che una grande azienda non commetterebbe mai. Infine, se un messaggio vi sembra sospetto eliminatelo senza rimorsi.