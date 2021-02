Ci sono grandi novità per i clienti di Iliad. Nel mese di Febbraio, gli abbonati che hanno intenzione di attivare una SIM possono scegliere la ricaricabile Giga 70. Questa tariffa ha un costo mensile di 9,99 euro: i clienti riceveranno minuti senza limiti per le chiamate, SMS da inviare verso tutti e 70 Giga per la connessione internet.

Iliad, niente app ufficiale per i clienti Android nei primi mesi del 2021

La ricaricabili di Iliad, convenienti per quanto concerne sia le soglie di consumo che il prezzo mensile, riservano però un loro lato negativo. Gli utenti che scelgono di attivare una SIM con il gestore francese devono infatti rinunciare ad un servizio per molti strategico. Con il provider francese, infatti, non è ancora disponibile un’app ufficiale.

I client con smartphone Android ed il clienti con iPhone non hanno la possibilità di scaricare un’app per la gestione del profilo utente attraverso i negozi virtuali dei sistemi operativi. La gestione dell’account Iliad è demandata alle pagine del sito ufficiale.

Tante indiscrezioni davano quasi per certo il rilascio di un’applicazione Iliad per la prima parte del 2021. La realtà però sembra essere indirizzata su binari diversi. Dal gestore francese, infatti, non arrivano conferme circa l’immediata disponibilità dell’app ufficiale.

Ricordiamo che sempre da qualche mese c’è uno scenario ulteriormente mutato per i clienti Iliad con uno smartphone Android. Sino a qualche settimana fa, su Google Play Store erano disponibili alcune app parallele per la gestione del profilo Iliad. Ad oggi, queste app – tra cui anche la popolare Area Personale – non sono più disponibili.