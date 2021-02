DC Super Hero Girls: Teen Power in arrivo per Nintendo Switch

Durante il Nintendo Direct di ieri è stato rivelato un nuovo titolo in arrivo per Nintendo Switch: DC Super Hero Girls: Teen Power. Il gioco metterà i giocatori nei panni di più personaggi della serie animata, tra cui Batgirl, Supergirl e Wonder Woman. Il gioco riflette lo stile visto nel popolare spettacolo e sembra presentare un mix tra azione ed elementi di gioco di ruolo leggeri. Nel trailer di debutto, gli eroi possono essere visti impegnarsi in battaglie contro i cattivi, mentre nascondono le loro identità segrete agli NPC civili. Di conseguenza, le identità civili di ogni eroe sembrano giocare un ruolo importante nel gioco.

Un trailer del nuovo gioco può essere trovato nel Tweet di seguito.

Shopping with your besties after school and then defending the city when justice calls…all in a day’s work for the DC Super Hero Girls!

Play as Super Heroes like Wonder Woman, Supergirl, & Batgirl when DC Super Hero Girls: Teen Power soars onto #NintendoSwitch 6/4. @DCSHG pic.twitter.com/lTPqh4I96x

