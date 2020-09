Si è tenuto ieri il terzo Nintendo Direct Mini, nel corso del quale il colosso nipponico ha rivelato alcuni dei titoli in arrivo su Nintendo Switch.

Nintendo Direct Mini, alcuni dei giochi più attesi per Nintendo Switch

Partiamo da Capcom. Se sei un amante della serie Monster Hunter, allora questa notizia non potrebbe farti altro che piacere. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, assisteremo al debutto su Nintendo Switch di due nuovi titoli Monster Hunter.

Anzitutto, Monster Hunter Rise, che sembra ispirarsi molto al titolo open-world Monster Hunter: World pubblicato due anni fa per PlayStation 4, Xbox One e Windows. Ovviamente, il titolo includerà una nuova mappa, molti nuovi mostri e sarò disponibile dal 26 marzo 2021.

Oltre ciò, arriverà uno spinoff della saga, ovvero Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, disponibile a partire dalla prossima estate.

Debutterà il prossimo 4 dicembre anche il secondo capitolo del titolo di training a tema boxing, Fit Boxing 2, per tenersi in forma praticando del pugilato. Ci saranno anche nuovi personaggio rispetto al capitolo precedente.

Rune Factory 5 è un altro titolo molto interessante. Si tratta di un life simulator in stile anime in cui sarà anche possibile esplorare il mondo, gestire una propria fattoria e combattere contro mob. Il titolo arriverà il prossimo anno.

In Disgaea 6 si seguiranno le vicende di uno zombie che diventa più forte ogni volta che muore. Il titolo sarà disponibile per la stagione estiva del prossimo anno, mentre il capitolo precedente sarà disponibile in prova gratuita per un periodo limitato per gli abbonati Nintendo Switch Online.

Infine, arriva il secondo capitolo di Ori, Ori and the Will of the Wips. Il titolo è disponibile a partire da oggi con una collector che include anche il capitolo precedente.