Sembra essere già pronto negli Stati Uniti il test rapido per verificare un possibile contagio da Covid-19. Particolarità del test è che si effettua con qualsiasi smartphone. Ecco tutti i dettagli del nuovo test antigenico economico.

Pronto il test rapido anti Covid-19 con lo smartphone

Non ci sono più dubbi. Se è vero che il Covid-19 sta mettendo alle strette il mondo intero con le sue varianti, è altrettanto vero che la tecnologia contribuisce alla lotta contro questo pericoloso virus.

Ne è un esempio il “Covid-19 Rapid Antigen Test Kit“, il kit per effettuare il test rapido in grado di rilevare il contagio da Coronavirus. La sua particolarità è che si serve di un qualsiasi smartphone. È stato presentato da Kroger Health, una delle principali organizzazioni sanitarie al dettaglio in America, con oltre 2.300 farmacie e 11 farmacie specializzate a livello nazionale e 200 cliniche.

In attesa di approvazione dalla Food and Drug Administration ha raggiunto risultati davvero impressionati. Ecco come funziona.

Come si utilizza il test rapido antigenico della Kroger Health

Il “Covid-19 Rapid Antigen Test Kit” contiene un tampone e pochi altri strumenti. Questi sono in grado di fornire allo smartphone tutti i dati necessari per verificare un possibile contagio.

Un video in-app spiega tutte le procedure da effettuare così l’utente, a casa e in modo indipendente, può utilizzare il kit senza problemi. Dopo 15 minuti circa dall’aver effettuato il tampone nasale potrà utilizzare lo smartphone come scanner per esaminare i dati. Grazie a speciali algoritmi di intelligenza artificiale in poco tempo si avrà l’esito se è avvenuto oppure no il contagio da Covid-19.

Gauss-Cellex ne ha valutato l’affidabilità che supera il 90% in entrambi i casi. In pratica si parla di un 99% in caso di esito positivo e di un 93% nel caso sia negativo. L’app segue gli standard di crittografia dei dati e quindi garantisce il massimo della privacy dei dati personali.

Il vantaggio di questo test rapido anti Covid-19 è che lo smartphone diventa lo strumento in grado di dare l’esito effettivo e non un semplice lettore di codici in attesa del risultato ufficiale del personale medico.

Nessuno ha ancora annunciato il prezzo di questo kit, ma tutti lo definiscono economico. Quindi dovrebbe essere alla portata di tutte le tasche.