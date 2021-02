È una nuova settimana e ciò significa che Call of Duty: Black Ops Cold War e il gioco battle royale Warzone verranno nuovamente aggiornati con nuove playlist e bundle del negozio. Activision ha delineato tutto ciò che è nuovo in un post sul blog ed in questo articolo abbiamo raccolto i punti salienti.

Nuove playlist per Black Ops Cold War

La playlist Throwback Moshpit arriverà su Black Ops Cold War il 18 febbraio. Include le famose mappe classiche aggiornate per Cold War: Raid, Express e Nuketown ’84. Il 18 febbraio in Black Ops Cold War arriverà anche la playlist Snipers Only Moshpit. Come dice il nome, questa è una playlist in cui tutto ciò che hai è un fucile da cecchino, quindi è un buon modo per affinare le tue abilità di cecchino o semplicemente divertirti a giocare a mappe familiari in un modo nuovo.

La playlist 2v2 Gunfight Blueprints, nel frattempo, rimarrà in rotazione questa settimana. Squadre di due si affrontano con progetti di armi casuali su cinque mappe: Game Show, KGB, U-Bahn, ICBM e Nuketown ’84.

Nuovi pacchetti del negozio

I giocatori che desiderano spendere alcuni punti Call of Duty questa settimana possono prendere il pacchetto Retro Renegade a partire dal 18 febbraio. Viene fornito con due progetti di armi: il Tape Deck SMG e il fucile d’assalto Fast Tempo. Il pacchetto include anche due oggetti leggendari: l’orologio Forward Progress e il ciondolo Mixtape. I giocatori riceveranno anche l’adesivo Retro Vision, il biglietto da visita Love Link, il corno retrò e la skin del veicolo Renegade.

Doppio XP

Infine, Activision ha annunciato che la prossima promozione a doppio XP sarà presto disponibile per Black Ops Cold War e presumibilmente anche Warzone. Dal 19 al 22 febbraio, i giocatori possono godere di doppi PE e doppi PE del passaggio battaglia. È un ottimo tempismo perché la prima stagione terminerà molto presto.