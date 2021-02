Bennet asseconda ulteriormente le richieste dei consumatori italiani, portando nel volantino del periodo prezzi molto più bassi del normale, e sconti applicati direttamente sui migliori prodotti attualmente in circolazione.

La campagna promozionale, come tutte le altre dell’azienda, risulta essere disponibile nei punti vendita in Italia, non sul sito ufficiale o da altre parti; se interessati all’acquisto, dovete comunque sapere che le scorte appaiono essere limitate, ma solo per alcuni modelli su cui Bennet ha voluto puntare maggiormente. Ogni prodotto viene commercializzato in versione no brand e con la solita garanzia legale della durata di 24 mesi.

Bennet: le offerte non hanno rivali e portano tantissimi sconti

Le offerte Bennet partono dai modelli disponibili in versione limitata, questi sono Oppo A53s, in vendita al prezzo finale di 159 euro, oppure il Samsung Galaxy A31, disponibile all’acquisto alla cifra di 189 euro.

Gli altri prodotti inclusi nella campagna, ed assolutamente degni di nota, sono Apple iPhone 12 Mini, proposto al pubblico alla cifra finale di 789 euro (nella versione da 128GB di memoria interna), passando poi verso il più economico Huawei Y6p, in vendita a soli 109 euro.

Se interessati, infine, ai wearable, segnaliamo sicuramente la presenza di Xiaomi Mi Band 4, in vendita a 24,90 euro, oppure i buonissimi Fitbit Charge 3 da 89 euro, per finire con Fitbit Inspire HR da soli 69 euro.

