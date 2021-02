Il progetto di un’Italia green è attualmente una delle priorità in campo politico ed economico. Un settore strategico per la transizione ecologica del paese sarà quello dei trasporti. L’obiettivo per i prossimi anni è quello di un totale rinnovamento del parco auto degli italiani. L’operazione già è partita grazie ad una serie di incentivi per chi si impegna ad acquistare auto elettriche.

Auto elettriche, ecobonus e niente bollo auto per tutti gli italiani

La Legge di Bilancio del 2021 conferma in toto gli ecobonus destinati all’immatricolazione di auto elettriche. Gli italiani potranno ricevere 10.000 euro per l’acquisto di un veicolo ecologicamente sostenibile, con conseguente rottamazione della precedente vettura. Chi acquista un veicolo elettrico senza provvedere alla rottamazione del precedente modello avrà sempre a sua disposizione 6.000 euro di sconto sul listino.

Stando alla Legge di Bilancio, gli ecobonus non sono dedicati solo agli acquirenti di auto elettriche ma anche a chi immatricola veicoli ibridi plug-in. In questo caso è prevista un’agevolazione di 6.500 euro con rottamazione della vecchia vettura e 3.500 euro di sconto senza la rottamazione.

Sia nella prima che nella seconda circostanza, gli italiani che desiderano utilizzare gli ecobonus dovranno attenersi ad un tetto di spesa pari a 61.000 euro.

Per favorire l’acquisto di auto elettriche e di auto ibride c’è un’ulteriore novità per gli italiani. L’attuale legislazione, infatti, prevede la completa esenzione del bollo auto per coloro che acquistano vetture di ultima generazione. La cancellazione della tassa di circolazione si estende inoltre anche a chi ha acquistato veicoli a zero emissioni nel 2019 e nel 2020.