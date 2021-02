Secondo le dichiarazioni ufficiali rilasciate nel corso di questi mesi, la famiglia AMD di schede grafica sarebbe dovuta crescere nel primo trimestre 2021. La nuova gpu pronta ad essere immessa sul mercato dovrebbe essere proprio la 6700XT, una scheda che si pone un gradino sotto la 6800XT e che dovrebbe garantire una buona dose di potenza per i nostri fps ad un prezzo estremamente concorrenziale.

La Radeon RX 6700 XT dovrebbe essere equipaggiata con 12GB di memoria video GDDR6 su un bus a 192bit; il chip Navi 22 dovrebbe poter contare su 40CU (Compute Unit), per un totale di 2.560 Stream Processor.

Ma ora grazie ad un leak potremo sapere l’esatta data di uscita di questo prodotto.

Il lancio a marzo

Secondo il leak di Cowcotland, pubblicato su Twitter, la data precisa di uscita dovrebbe essere proprio il 18 marzo, in linea con le precedenti dichiarazioni ufficiali e soprattutto in un periodo che dovrebbe vedere l’uscita del nuovo ray tracing targato AMD: il Fidelity FX Super. Insomma, un periodo denso di annunci e novità, che in tanti stanno aspettando da mesi, ma soprattutto con tanti problemi da risolvere e da gestire. In primis la disponibilità delle schede, ancora estremamente limitata e presa d’assalto da migliaia di utenti.

Eppure la situazione, nonostante le pressioni e gli sforzi dell’azienda, non è destinata a migliorare nell’immediato, con un’attesa che potrebbe protrarsi ancora per mesi. Inoltre, in tanti stanno aspettando novità sul fronte ray tracing, per toccare con mano e soprattutto vedere i primi test delle schede grafiche AMD. Infatti, sul fronte del prezzo, estremamente aggressivo, senza dubbio le schede AMD vincono a man bassa e anche nel settore prestazioni. Tuttavia la carenza nel mondo del ray tracing e visibile e percepibile più del previsto, con una lacuna che in tanti vogliono vedere colmata.