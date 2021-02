Anche questa settimana WinDay inizia con il tradizionale regalo del WinLunedì. Lo scorso lunedì 15 Febbraio 2021, WindTre ha proposto però due differenti premi, a seconda del target, corrispondenti a 2 mesi di accesso gratuito a Storytel e ad uno sconto del 40% sui prodotti Equilibra.

Per chi ancora non lo conoscesse, WinDay è il programma fedeltà gratuito che mette a disposizione dei clienti WindTre aderenti, sconti e regali di vario genere ogni giorno della settimana. In passato veniva proposto dall’ex brand Wind. Scopriamo maggiori dettagli.

WinDay di WindTre: ecco i premi di questa settimana

Dopo il WinMartedì di ieri, oggi mercoledì 17 febbraio 2021, è invece la volta del concorso a premi WinMercoledì, in modalità Instant Win, che per l’occasione metterà in palio 3 bici elettriche Urban Living Integra Fantic Moto. La settimana WinDay continuerà con il doppio concorso del Giovedì, quando all’interno dell’apposita sezione dedicata dell’app ufficiale WindTre saranno disponibili WinQuiz e Giga Quiz, dalle ore 08:00 alle 23:59.

WinQuiz, aperto a tutti i clienti iscritti a WinDay, sarà gratuito e permetterà di vincere fino a 3000 euro in ricariche o sconti in fattura. Per aggiudicarsi il premio bisognerà rispondere correttamente a nove diverse domande a risposta multipla, entro un tempo limite di dieci secondi per quesito. Lo stesso meccanismo, ma in versione Quiz Special Edition, verrà riproposto anche Domenica 21 Febbraio 2021, con una riduzione del montepremi a 2000 euro.

La giornata di Venerdì sarà rivolta a tutti coloro che desiderano fare shopping online sfruttando gli sconti disponibili sul Crazy Store, l’e-commerce di WinDay comunque accessibile ogni giorno della settimana. I clienti del brand unico potranno cosi comprare svariati prodotti a prezzi scontati rispetto a quelli previsti dal listino, con spedizione gratuita inclusa. Per il fine settimana intercorrente tra Venerdì 19 e Domenica 21 Febbraio 2021, grazie all’iniziativa “WinCinema in streaming a casa tua”.