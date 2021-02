Sono in molti gli utenti che non amano fornire il proprio numero di telefono personale. Ovviamente però in alcune applicazioni sarebbe obbligatorio inserire questa informazione. In realtà registrarsi a WhatsApp e a Telegram senza il proprio numero di cellulare è possibile. Ecco tutti i passaggi che valgono sia per l’una che per l’altra applicazione di messaggistica.

Come registrarsi su WhatsApp e Telegram senza numero di telefono

In un primo momento sembrerebbe paradossale cercare di registrarsi ad un’app di messaggistica come WhatsApp e Telegram senza comunicare il proprio numero di telefono. Effettivamente un po’ lo è visto che queste due applicazioni sostituirebbero gli sms permettendo di messaggiare e inviare contenuti ai propri contatti che conoscono già il numero.

Tuttavia per molti è una questione sia di principio che di precauzione. Qualunque siano i motivi ecco tutti i passaggi per registrarsi su WhatsApp e su Telegram senza fornire il proprio numero di cellulare.

Usare un numero di telefono diverso

Sia WhatsApp che Telegram non permettono a un utente di attivare l’applicazione senza aver collegato una numerazione cellulare. Per questo motivo un modo per superare l’ostacolo è quello di utilizzare un altro altro numero di telefono. Ecco come.

Il primo modo, facile ed economico, è quello di attivare un numero temporaneo utile solo quando è necessario ricevere conferma dalle due app. Il procedimento è tanto semplice quanto veloce. In qualsiasi motore di ricerca, ad esempio Google, basta digitare “numero temporaneo” e quindi selezionare uno dei servizi che compaiono tra i risultati della ricerca. Una seconda possibilità potrebbe esserci per chi ha cambiato numero di cellulare in passato e possiede ancora la vecchia SIM. Unica imprescindibile condizione è che sia ancora attiva. Non serve che ci sia credito. Infatti questa procedura non costerà nulla. Il compito della SIM sarà solo quello di ricevere il codice di attivazione inviato da WhatsApp o da Telegram. Quest’ultima opzione invece dovrebbe essere l’ultima spiaggia nel caso non piacciano le due soprammenzionate. Si potrebbe decidere di attivare una nuova SIM. Scegliere quindi uno degli operatori virtuali che offrono un piano ricaricabile. Attenzione a questo aspetto, perché altrimenti non basterà pagare solo l’attivazione della promozione, e eventualmente della SIM, ma anche un abbonamento che risulterà inutile. Potrebbero essere interessanti queste 3 offerte di Kena Mobile che non prevedono né un contributo di attivazione né il costo per la SIM.

Alcuni aspetti da considerare prima di scegliere una delle tre alternative

In merito all’attivazione di un numero temporaneo è bene precisare che i numeri disponibili non sono molti e parecchi sono stati già utilizzati a questo scopo. Occorre quindi armarsi di una buona dose di pazienza e cercare finché non si trova quello disponibile. Non esistono altre soluzioni anche perché i numeri VoIP, che potrebbero essere un’alternativa, non sono accettati da WhatsApp.

Invece per quanto riguarda le ultime due soluzioni occorre ricordarsi che è necessario inserire la SIM in un telefono per poter ricevere il codice di conferma che WhatsApp e Telegram inviano al momento della registrazione e il gioco è fatto.