Vodafone si conferma tra i migliori operatori nel campo della telefonia mobile in questo mese di Febbraio. Le occasioni per gli utenti che desiderano attivare una SIM con il provider inglese certamente non mancano. Ad esempio, una delle tariffe da non perdere per le prossime settimane è la Special 70 Giga.

Vodafone, l’occasione imperdibile e la nuova tariffa con 70 Giga

Proprio per attirare nuovi clienti, Vodafone ha lanciato questa tariffa con un bundle ricco di contenuti. I clienti che scelgono la Special 70 Giga avranno a loro disposizione un pacchetto che comprende minuti senza limiti per le telefonate, SMS da inviare a chiunque e ben 70 Giga per navigazione internet. Il prezzo per il rinnovo sarà invece di 7,99 euro al mese.

Tra le condizioni per l’attivazione della Special 70 Giga vi è un costo per la sottoscrizione ed il rilascio della SIM. In aggiunta al prezzo mensile, gli abbonati che optano per questa tariffa di Vodafone dovranno aggiungere una quota una tantum di 10 euro.

Sempre tra le condizioni per l’attivazione della Special 70 Giga vi è poi la portabilità del numero da altro operatore. In base alle norme di Vodafone, potranno scegliere questa tariffa gli abbonati che provengono da TIM, WindTre o Iliad. La promozione low cost potrà essere attivata solo ed esclusivamente in uno dei punti vendita ufficiali di Vodafone in Italia.

Altro vantaggio per i clienti che optano per questa proposta è la garanzia del prezzo bloccato. In base a quanto stabilito in accordo con AGCOM, Vodafone assicura assenza di rimodulazioni di costi nel primo semestre.